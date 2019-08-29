Українцям дали прогноз курсу долара на осінь
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В кінці жовтня на початку листопада на українців чекає зростання курсу долара. Таку думку у коментарі УНН висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.
“В кінці жовтня на початку листопада ми побачимо основне зростання курсу долара стосовно гривні. Адже в цей період передбачаються великі виплати України по зобов’язаннях перед зовнішніми кредиторами. Також, для цього періоду характерна купівля валюти сільськогосподарськими виробниками, яким необхідно погашати власні кредитні історії. Також на зростання курсу долара впливає пожвавлення ділової активності зі сторони імпортерів. Але все-таки найбільшим чинником, що буде впливати на зростання курсу, на мою думку, буде необхідність погашення зовнішніх боргових зобов’язань”, — сказав Гарбарук.
За його словами, на сьогодні ситуація з курсом національної валюти повністю пов’язана з надвисокою реалізацією облігацій внутрішньої державної позики.
“На курс національної валюти можуть також вплинути виплати в кінці року по короткостроковим облігаціям державної позики. Відповідно, ті портфельні інвестори які вклалися в ОВДП отримають прибуток у гривні і якщо вони не здійснять реінвестицію в інші національні державні фінансові папери, вони будуть переводити отриману гривню в долари, що створить ще одну передумову до зростання курсу. Наскільки значним воно буде — залежатиме вже від нового Уряду та тієї політики яку він сформує. Я сподіваюся, що це буде зростання в межах 27 грн+. Песимістичний прогноз — це 28 грн +. Хотілось би, щоб ми зупинилися в цьому коридорі 27-28 грн і не дійшли до показника передбаченого в Бюджеті країни на рівні 29,4 грн за 1 долар” — розповів Ігор Гарбарук.
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