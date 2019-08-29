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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 24808 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115987 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126745 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118062 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123236 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127087 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152078 просмотра

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Украинцам дали прогноз курса доллара на осень

Украинцам дали прогноз курса доллара на осень

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В конце октября в начале ноября украинцев ожидает рост курса доллара. Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.

"В конце октября в начале ноября мы увидим основной рост курса доллара по отношению к гривне. Ведь в этот период предусматриваются большие выплаты Украины по обязательствам перед внешними кредиторами. Также, для этого периода характерна покупка валюты сельскохозяйственными производителями, которым необходимо погашать собственные кредитные истории. Также на рост курса доллара влияет оживление деловой активности со стороны импортеров. Но все-таки самым существенным фактором, который будет влиять на рост курса, по моему мнению, будет необходимость погашения внешних долговых обязательств", - сказал Гарбарук.

По его словам, на сегодня ситуация с курсом национальной валюты полностью связана со сверхвысокой реализацией облигаций внутреннего государственного займа.

"На курс национальной валюты могут также повлиять выплаты в конце года по краткосрочным облигациям государственного займа. Соответственно, те портфельные инвесторы которые вложились в ОВГЗ получат прибыль в гривне и если они не совершат реинвестиции в другие национальные государственные финансовые бумаги, они будут переводить полученную гривну в доллары, что создаст еще одну предпосылку к росту курса. Насколько значительным оно будет - зависит уже от нового правительства и той политики которую оно сформирует. Я надеюсь, что это будет рост в пределах 27 грн+. Пессимистический прогноз - это 28 грн+. Хотелось бы, чтобы мы остановились в этом коридоре 27-28 грн и не дошли до показателя предусмотренного в бюджете страны на уровне 29,4 грн за 1 доллар", - рассказал Игорь Гарбарук.

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