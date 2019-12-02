Українця затримали у Таїланді: у МЗС прокоментували ситуацію

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Днями у Таїланді затримали українця Дениса Ярмака, ймовірно, за запитом США. Консул України взяв участь у процесуальному засіданні у справі затримання громадянина України та тримає ситуацію на контролі. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

“У зв‘язку із затриманням громадянина України в Таїланді консул невідкладно, 30 листопада виїхав до місця попереднього його тримання”, — розповів Кирилич.

Як зазначили у МЗС, 2 грудня в офісі головного прокурора і суді “Ратчада” консул взяв участь у процесуальному засіданні у справі та надав консульсько-правову консультацію щодо особливостей місцевого законодавства і порядку дій у випадку затримання.

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Завтра, 3 грудня заплановано відвідання консулом затриманого з метою моніторингу дотримання його прав у закладі тримання.

“Посольство тримає зазначену справу на контролі”, — додають у МЗС.

Нагадаємо, 30 листопада громадянина України Дениса Ярмака затримали в аеропорту Бангкока. Вчора йому висунули звинувачення про співучасть у злочинах, пов’язаних з комп’ютерним шахрайством з 2016 року в США. За звинуваченням в скоєнні злочинів, що класифікуються як комп’ютерне шахрайство, покарання за яке становить близько 15 років позбавлення волі. Проте рідні затриманого у соцмережах наголошують, що у США Ярмак ніколи не був.

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