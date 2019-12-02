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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108367 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100284 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107604 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118383 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147679 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148229 просмотра

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Украинца задержали в Таиланде: в МИД прокомментировали ситуацию

Украинца задержали в Таиланде: в МИД прокомментировали ситуацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. На днях в Таиланде задержали украинца Дениса Ярмака, вероятно, по запросу США. Консул Украины принял участие в процессуальном заседании по делу задержания гражданина Украины и держит ситуацию на контроле. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В связи с задержанием гражданина Украины в Таиланде консул безотлагательно, 30 ноября выехал к месту предыдущего его содержания", - рассказал Кирилич.

Как отметили в МИД, 2 декабря в офисе главного прокурора и суде "Ратчада" консул принял участие в процессуальном заседании по делу и предоставил консульско-правовую консультацию об особенностях местного законодательства и порядка действий в случае задержания.

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Завтра, 3 декабря запланировано посещение консулом задержанного с целью мониторинга соблюдения его прав в заведении содержания.

"Посольство держит указанное дело на контроле", - добавляют в МИД.

Напомним, 30 ноября гражданина Украины Дениса Ярмака задержали в аэропорту Бангкока. Вчера ему предъявили обвинения в соучастии в преступлениях, связанных с компьютерным мошенничеством с 2016 года в США. По обвинению в совершении преступлений, классифицируемых как компьютерное мошенничество, наказание за которое составляет около 15 лет лишения свободы. Однако родные задержанного в соцсетях отмечают, что в США Ярмак никогда не был.

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