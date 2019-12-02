Украинца задержали в Таиланде: в МИД прокомментировали ситуацию

"В связи с задержанием гражданина Украины в Таиланде консул безотлагательно, 30 ноября выехал к месту предыдущего его содержания", - рассказал Кирилич.

Как отметили в МИД, 2 декабря в офисе главного прокурора и суде "Ратчада" консул принял участие в процессуальном заседании по делу и предоставил консульско-правовую консультацию об особенностях местного законодательства и порядка действий в случае задержания.

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Завтра, 3 декабря запланировано посещение консулом задержанного с целью мониторинга соблюдения его прав в заведении содержания.

"Посольство держит указанное дело на контроле", - добавляют в МИД.

Напомним, 30 ноября гражданина Украины Дениса Ярмака задержали в аэропорту Бангкока. Вчера ему предъявили обвинения в соучастии в преступлениях, связанных с компьютерным мошенничеством с 2016 года в США. По обвинению в совершении преступлений, классифицируемых как компьютерное мошенничество, наказание за которое составляет около 15 лет лишения свободы. Однако родные задержанного в соцсетях отмечают, что в США Ярмак никогда не был.