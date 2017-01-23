Українця А.Пустового визнали найкращим гравцем місяця в БК “Обрадойро”

Українець отримав 51% голосів, обігнавши найближчого конкурента Еімантаса Бендзіса на 10%.

“Дуже радий отримати цю нагороду і вдячний всім, хто зробив це можливим. Для нас найголовніше зараз — не опускати руки і продовжувати працювати. Потрібно боротися за кожен матч. Ми будемо покращувати нашу гру на тренуваннях, щоб показати краще, на що ми здатні, на паркеті”, — заявив українець.

Варто відзначити, що в останньому поєдинку чемпіонату А.Пустовий за 30 хвилин проведених на паркеті здобув 12 очок (6/9 двоочкові), 8 підбирань, 2 передачі і блок-шот, але його клуб поступився “Тенеріфе” 81:82.

Нагадаємо, що “Обрадойро” виграв 4 матчі з 17 і займає передостаннє 16 місце в турнірній таблиці.