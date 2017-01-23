Украинца А.Пустового признали лучшим игроком месяца в БК "Обрадойро"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Болельщики испанского клуба "Обрадойро" признали центрового сборной Украины Артема Пустового лучшим баскетболистом команды по итогам декабря месяца, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Обрадойро".
Украинец получил 51% голосов, обогнав ближайшего конкурента Эимантаса Бендзиса на 10%.
"Очень рад получить эту награду и благодарен всем, кто сделал это возможным. Для нас самое главное сейчас - не опускать руки и продолжать работать. Нужно бороться за каждый матч. Мы будем улучшать нашу игру на тренировках, чтобы показать лучшее, на что мы способны, на паркете", - заявил украинец.
Стоит отметить, что в последнем поединке чемпионата А.Пустовый за 30 минут проведенных на паркете получил 12 очков (6/9 двухочковые), 8 подборов, 2 передачи и блок-шот, но его клуб уступил "Тенерифе" 81:82.
Напомним, что "Обрадойро" выиграл 4 матча из 17 и занимает предпоследнее 16 место в турнирной таблице.