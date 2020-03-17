Українців зі Шрі-Ланки планують евакуювати після 17 березня - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Посольство України в Індії домовляється, щоб дозволили політ до України рейсами, запланованими на 18, 20 та 21 березня, для вивезення наших громадян. Про це повідомляє ресурс МЗС "Коронавірус у світі", передає УНН.
"До уваги громадян України, які “застрягли” на Шрі-Ланці. МЗС України робить все можливе, щоб кожен міг повернутися додому: Посольство України в Індії зараз домовляється, щоб дозволили політ до України рейсами, запланованими на 18, 20 та 21 березня", - повідомили в МЗС.
Також зазначається, що консул України вилетить на Шрі-Ланку найближчим часом та координуватиме повернення українців додому.
Дипломати запевнили також, що державне агентство України з туризму та курортів і туроператори України узгоджують алгоритм взаємодії з планового повернення громадян додому.
Нагадаємо, раніше сьогодні голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на Шрі-Ланці застрягли щонайменше 105 громадян України.