Українців серед постраждалих у Лондоні немає – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Серед постраждалих унаслідок терористичного нападу в Лондоні українців немає. Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter, передає УНН.
“Поліція Лондона повідомила список загиблих і поранених. Українців серед них немає”, — зазначили в МЗС.
Нагадаємо, вчора на Вестмінстерському мосту в Лондоні, поблизу будівлі британського парламенту, терорист наїхав легковим автомобілем на перехожих, що перебували на тротуарі. В результаті щонайменше дві людини загинули і кілька десятків отримали поранення.
Потім автомобіль врізався в огорожу Вестмінстерського палацу. Водій вискочив з машини з ножем і побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. Терорист убив одного з них, другий застрелив нападника.
Відповідальність за напад узяло на себе угруповання “Ісламська держава”.
Семеро поранених досі в критичному стані. Окрім них до лікарні потрапили ще 29 людей, повідомляє поліція.