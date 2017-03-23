Украинцев среди пострадавших в Лондоне нет - МИД

"Полиция Лондона сообщила список погибших и раненых. Украинцев среди них нет", - отметили в МИД.

Напомним, вчера на Вестминстерском мосту в Лондоне, у здания британского парламента, террорист наехал на легковом автомобиле на прохожих, которые находились на тротуаре. В результате по меньшей мере два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Затем автомобиль врезался в ограждение Вестминстерского дворца. Водитель выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему перегородили дорогу полицейские. Террорист убил одного из них, второй застрелил нападавшего.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Семеро раненых до сих пор в критическом состоянии. Кроме них в больницу попали еще 29 человек, сообщает полиция.