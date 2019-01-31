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Українців просять утриматись від поїздок в потенційно небезпечні регіони США

Київ • УНН

 • 8813 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Через погіршення погодних умов у США українцям рекомендують тимчасово утриматись від поїздок в потенційно небезпечні регіони країни. Про це повідомило посольство України в США у Тwitter, передає УНН. 

"У зв’язку з погіршенням погодних умов у північних, східних та центр-західних штатах США через сніговий шторм "Джейден", рекомендуємо тимчасово утриматись від поїздок в потенційно небезпечні регіони", - повідомили у прес-службі. 

Як повідомляв УНН, у США бушує зимовий шторм "Джейден", внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, у низці штатів скасували авіаперельоти, закрили школи та оголосили надзвичайний стан

Раніше УНН повідомляв, що столицю США в окрузі Колумбія та прилеглі штати накрила сильна снігова буря.

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