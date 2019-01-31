Українців просять утриматись від поїздок в потенційно небезпечні регіони США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Через погіршення погодних умов у США українцям рекомендують тимчасово утриматись від поїздок в потенційно небезпечні регіони країни. Про це повідомило посольство України в США у Тwitter, передає УНН.
"У зв’язку з погіршенням погодних умов у північних, східних та центр-західних штатах США через сніговий шторм "Джейден", рекомендуємо тимчасово утриматись від поїздок в потенційно небезпечні регіони", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у США бушує зимовий шторм "Джейден", внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, у низці штатів скасували авіаперельоти, закрили школи та оголосили надзвичайний стан.
Раніше УНН повідомляв, що столицю США в окрузі Колумбія та прилеглі штати накрила сильна снігова буря.