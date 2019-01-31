Украинцев просят воздержаться от поездок в потенциально опасные регионы США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Из-за ухудшения погодных условий в США Украинская рекомендуют временно воздержаться от поездок в потенциально опасные регионы страны. Об этом сообщило посольство Украины в США в Тwitter, передает УНН.
"В связи с ухудшением погодных условий в северных, восточных и центр-западных штатах США из-за снежного шторма "Джейден", рекомендуем временно воздержаться от поездок в потенциально опасные регионы", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в США бушует зимний шторм "Джейден", в результате чего погибли по меньшей мере три человека, в ряде штатов отменили авиаперелеты, закрыли школы и объявили чрезвычайное положение.
Ранее сообщал УНН, что столицу США в округе Колумбия и прилегающие штаты накрыла сильная снежная буря.