Українців просять не публікувати в соцмережах фото зниклих безвісти: чому це важливо

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“Пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни, де на фото зображено безвісти зниклого або полоненого українського військовослужбовця у військовому однострої, із вказанням прізвища, ім’я, по-батькові та військової посади - можуть зашкодити військовослужбовцю та перемовинам щодо обміну”, — наголосила Маляр.

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Такі пости переважно супроводжуються підписами, на кшталт: “Ця особа перебуває в полоні, подивіться, може хто знає чи шукає цю людину” або “помоліться за повернення” та містять персональні дані військового.

“Люди можуть перебувати в полоні (але ворог при цьому вважає їх цивільними) або переховуватися на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутися. Оприлюднюючи дані та фото такої людини, ви даєте ворогу орієнтир на пошуки”, — йдеться у повідомленні.

Поширення в соцмережах інформації про позивні українських бійців, військові частини і місця дислокації та обставини потрапляння у полон несе загрозу не тільки полоненим, але і їхнім бойовим побратимам.

Розміщення в публічному просторі будь-якої інформації про конкретну людину, що перебуває в полоні у росіян, значно ускладнює процес її повернення та ставить під загрозу життя. Це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, в результаті чого вимоги до обміну стають завищеними, а сам процес – максимально ускладненим.

Нагадаємо

У Міноборони повідомили, що станом на 2 листопада, вважаються зниклими безвісти близько семи тисяч людей.