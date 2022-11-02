Украинцев просят не публиковать в соцсетях фото пропавших без вести: почему это важно

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“Посты в социальных сетях, которые нередко публикуют родственники, активисты или просто неравнодушные граждане, где на фото изображены без вести пропавшего или пленного украинского военнослужащего в военной форме, с указанием фамилии, имя, отчество и военной должности - могут повредить военнослужащему и переговорам по обмену”, — подчеркнула Маляр.

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Такие посты преимущественно сопровождаются подписями, вроде: “Это лицо находится в плену, посмотрите, может кто-то знает или ищет этого человека” или “помолитесь за возвращение” и содержат персональные данные военного.

“Люди могут находиться в плену (но враг при этом считает их гражданскими) или укрываться на временно оккупированных территориях и искать возможности вернуться. Обнародуя данные и фото такого человека, вы даете врагу ориентир на поиски”, — говорится в сообщении.

Распространение в соцсетях информации о позывных украинских бойцах, воинских частях и местах дислокации и обстоятельствах попадания в плен несет угрозу не только пленным, но и их боевым собратьям.

Размещение в публичном пространстве любой информации о конкретном человеке, находящемся в плену у россиян, значительно усложняет процесс его возвращения и ставит под угрозу жизнь. Это побуждает врага придирчиво относиться именно к этому конкретному лицу, в результате чего требования к обмену становятся завышенными, а сам процесс – максимально усложнен.

Напомним

В Минобороны сообщили, что по состоянию на 2 ноября, считаются пропавшими без вести около семи тысяч человек.