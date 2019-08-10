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Українців попередили про значне забруднення повітря в Малайзії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Посольство України в Малайзії попередило громадян про значний рівень забруднення повітря в країні. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook посольства, передає УНН.

“До уваги громадян України! У зв‘язку із значним забрудненням повітря в Малайзії (хейз), рекомендуємо громадянам України відстежувати рівень забруднення та, у разі необхідності, використовувати захисні маски”, — йдеться в повідомленні посольства.

Дипломати також радять громадянам перевіряти інформацію про рівень забрудненості повітря за допомогою спеціалізованих сервісів, як-от Індекс забруднювачів повітря Малайзії або візуальна карта індексу якості повітря в режимі реального часу.

Як повідомляв УНН, наприкінці червня у Малайзії закрили школи та садки через забруднення повітря.

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