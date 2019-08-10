Украинцев предупредили о значительном загрязнения воздуха в Малайзии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Посольство Украины в Малайзии предупредило граждан о значительном уровне загрязнения воздуха в стране. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook посольства, передает УНН.
"Вниманию граждан Украины! В связи со значительным загрязнением воздуха в Малайзии (Хейз), рекомендуем гражданам Украины отслеживать уровень загрязнения и, в случае необходимости, использовать защитные маски", - говорится в сообщении посольства.
Дипломаты также советуют гражданам проверять информацию об уровне загрязненности воздуха с помощью специализированных сервисов, например Индекс загрязнителей воздуха Малайзии или визуальная карта индекса качества воздуха в режиме реального времени.
Как сообщал УНН, в конце июня в Малайзии закрыли школы и садики из-за загрязнения воздуха.