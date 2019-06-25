У Малайзії закрили школи та садки через забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У малайзійському штаті Джохор закрили понад 400 дитячих садочків та шкіл після того, як у 75 учнів з'явилися проблеми з диханням. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
За даними місцевих ЗМІ, йдеться про понад 100 шкіл й 300 приватних дитсадочків. Навчальні заклади, які знаходяться в індустріальному районі, будуть закриті до четверга. Місцева влада вже почала перевірку інциденту, який, ймовірно, пов'язаний із забрудненим повітрям в регіоні.
Зазначимо, що у березні цього року у цьому же штаті захворіли близько 4 тисяч людей, серед яких більшість діти через незаконне злиття хімічних відходів у річку. Однак, за словами чиновників, минулий інцидент і теперешня ситуація не пов'язані між собою.
Нагадаємо, що забруднення повітря у Києві буде триматися до кінця червня.
Також нагадаємо, що цього місяця у Норвегії сталося масове отруєння людей через забруднення води.