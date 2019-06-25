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В Малайзии закрыли школы и садики из-за загрязнения воздуха

Киев • УНН

 • 14442 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В малайзийском штате Джохор закрыли более 400 детских садов и школ после того, как в 75 учеников появились проблемы с дыханием. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

В Малайзии закрыли школы и садики из-за загрязнения воздуха

По данным местных СМИ, речь идет о более 100 школах и 300 частных детсадах. Учебные заведения, которые находятся в индустриальном районе, будут закрыты до четверга. Местные власти уже начала проверку инцидента, который, вероятно, связан с загрязненным воздухом в регионе.

Отметим, что в марте этого года в этом же штате заболели около 4 тысяч человек, среди которых большинство дети из-за незаконного скидывания химических отходов в реку. Однако, по словам чиновников, прошлый инцидент и нынешние ситуация не связаны между собой.

Напомним, что загрязнение воздуха в Киеве будет держаться до конца июня.

Также напомним, что в этом месяце в Норвегии произошло массовое отравление людей из-за загрязнения воды.

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