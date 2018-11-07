Українців попередили про слабку видимість на дорогах через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. По Україні у середу зранку спостерігатиметься туман, через що видимість, зокрема, на дорогах, буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Вночі та вранці 7 листопада в Україні, крім південної частини, туман, видимість 200-500 м", - повідомили синоптики.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
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- знизити швидкість руху;
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- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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- уникати різких маневрів на дорозі.
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Нагадаємо, водіїв попросили перейти на зимові шини.