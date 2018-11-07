Украинцев предупредили о слабой видимости на дорогах из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По Украине в среду утром будет наблюдаться туман, из-за чего видимость, в частности, на дорогах будет ограничена 200-500 метрами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Ночью и утром 7 ноября в Украине, кроме южной части, туман, видимость 200-500 м", - сообщили синоптики.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
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- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
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- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
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- избегать резких маневров на дороге.
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Напомним, водителей попросили перейти на зимние шины.