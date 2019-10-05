Українців попередили про сильні дощі та грози

"За повідомленням Укргідрометцентру, 5 жовтня в південних, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, подекуди грози", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, 5 жовтня в Україні очікуються дощі, місцями значні, у Карпатах можливі з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься до 21 градуса тепла.