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Сьогодні в Україні до 21 градуса тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Україні у суботу, 5 жовтня, очікуються дощі, місцями значні, у Карпатах можливі з мокрим снігом, температура повітря вдень підніметься до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сьогодні в Україні до 21 градуса тепла

"5 жовтня в Україні, крім Вінницької, більшості західних та північних областей, дощі, подекуди грози, у південних, вдень також і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі", - вказали синоптики.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на півдні та сході країни 9-14°; вдень 10-15°, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму 16-21°.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом; температура протягом доби 1-6° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

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