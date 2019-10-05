Сегодня в Украине до 21 градуса тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Украине в субботу, 5 октября, ожидаются дожди, местами значительные, в Карпатах возможны с мокрым снегом, температура воздуха днем поднимется до 21 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 октября в Украине, кроме Винницкой, большинства западных и северных областей, дожди, местами грозы, в южных, днем также и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди", - указали синоптики.
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, на юге и востоке страны 9-14°; днем 10-15°, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму 16-21°.
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом; температура в течение суток 1-6° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.