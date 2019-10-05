Украинцев предупредили о сильных дождях и грозах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Украине объявили предупреждение о значительных дождях и грозах в отдельных областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По сообщению Укргидрометцентра, 5 октября в южных, днем и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, местами грозы", - указали в ведомстве.
Напомним, 5 октября в Украине ожидаются дожди, местами значительные, в Карпатах возможны с мокрым снегом, температура воздуха днем поднимется до 21 градуса тепла.