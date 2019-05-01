Українців попередили про погіршення погодних умов

КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні, 1 травня, у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.