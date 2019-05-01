Українців попередили про погіршення погодних умов

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні, 1 травня, у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“За даними УкрГідрометцентру, 1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий), на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий)”, — йдеться у повідомленні.

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У Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 1 травня гроза (1 рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, внаслідок випадіння дуже сильних опадів, очікується продовження підйомів рівнів води на річках басейнів Прута, Сірету, ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок, на ділянці Прута Чернівці, на річках басейну Дністра.

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