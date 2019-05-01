Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня, 1 мая, в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным УкрГидрометцентра, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый), на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дожди продержатся в Украине до конца недели
В Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 1 мая грозы (1 уровень опасности, желтый).
Напомним, в результате выпадения очень сильных осадков, ожидается продолжение подъемов уровней воды на реках бассейнов Прута, Сирет, участке Тисы Большой Бычков-Вилок, на участке Прута Черновцы, на реках бассейна Днестра.