Українців попередили про пожежну небезпеку

"За даними Укргідрометцентру, 7 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, початок тижня буде дощовим на заході України, на решті території опадів не очікується. Повітря місцями прогріється до 30 градусів тепла.