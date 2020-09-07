Українців попередили про пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. По Україні у понеділок, 7 вересня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 7 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, початок тижня буде дощовим на заході України, на решті території опадів не очікується. Повітря місцями прогріється до 30 градусів тепла.