Украинцев предупредили о пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. По Украине в понедельник, 7 сентября, ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, начало недели будет дождливым на западе Украины, на остальной территории осадков не ожидается. Воздух местами прогреется до 30 градусов тепла.