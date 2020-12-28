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Українців попередили про нові рахунки для сплати ЄСВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. З 1 січня 2021 року в Україні змінюються рахунки для сплати коштів єдиного соціального внеску. Про це попередили у Державній податковій службі України, передає УНН.

Українців попередили про нові рахунки для сплати ЄСВ

"З 1 січня 2021 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3556, відкриті на ім’я територіальних органів Державної податкової служби України для сплати коштів єдиного соціального внеску", - йдеться у повідомленні.

У відомстві при цьому пояснили, як буде заповнюватися поле "Призначення платежу" розрахункового документа при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також надали дані про небюджетні рахунки 3556 у розрізі територіальних органів ДПС.

Додамо, балансові рахунки 3556 - це "Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску" за стандартом IBAN.

Нагадаємо, з початку 2020 року в Україні змінилися рахунки для сплати податків.

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