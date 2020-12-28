Украинцев предупредили о новых счетах для уплаты ЕСВ

"С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого социального взноса", - говорится в сообщении.

В ведомстве при этом объяснили, как будет заполняться поле "Назначение платежа" расчетного документа при уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также предоставили данные о небюджетных счетах 3556 в разрезе территориальных органов ГНС.

Добавим, балансовые счета 3556 - это "Счета для зачисления единого социального взноса" по стандарту IBAN.

Напомним, с начала 2020 года в Украине изменились счета для уплаты налогов.