Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

“За інформацією УкрГідрометцентру, 29-30 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли про погоду на найближчі три доби, 29-31 серпня. Опадів в Україні не очікується.