Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає УНН.
“За інформацією УкрГідрометцентру, 29-30 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли про погоду на найближчі три доби, 29-31 серпня. Опадів в Україні не очікується.