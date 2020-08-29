Украинцев предупредили про чрезвычайный уровень пожарной опасности

“По информации УкрГидрометцентра, 29-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие трое суток, 29-31 августа. Осадков в Украине не ожидается.