Украинцев предупредили про чрезвычайный уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
“По информации УкрГидрометцентра, 29-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие трое суток, 29-31 августа. Осадков в Украине не ожидается.