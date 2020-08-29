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Украинцев предупредили про чрезвычайный уровень пожарной опасности

Киев • УНН

 • 10426 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

Украинцев предупредили про чрезвычайный уровень пожарной опасности

“По информации УкрГидрометцентра, 29-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие трое суток, 29-31 августа. Осадков в Украине не ожидается.

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