Українців попередили про можливий вплив погоди на настрій цими вихідними
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні цими вихідними, 20-21 жовтня, очікуються субкомфортні погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Цими вихідними, 20-21 жовтня, протягом усього дня, люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість і дратівливість, відзначається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги і працездатності, підвищена сонливість" - повідомили в прес-службі.
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В Укргідрометцентрі додали, що така сама ситуація буде у понеділок та вівторок, 22 та 23 жовтня відповідно.
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Нагадаємо,температура в Києві побила історичний рекорд 1916 року.