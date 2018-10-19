Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на настроение в эти выходные

"В эти выходные, 20-21 октября, в течение всего дня, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс -службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о магнитных бурях в октябре

В Укргидрометцентре добавили, что такая же ситуация будет в понедельник и вторник, 22 и 23 октября соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик рассказала, какой будет погода в октябре



Напомним,температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.