Українців попередили про можливі провокації на кордоні з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Державна прикордонна служба застерігає громадян України, які в силу обставин змушені часто їздити до Російської Федерації, про можливі провокації з боку російських військових на кордоні. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“За наявними даними, співробітники ФСБ РФ спільно з прикордонниками регіональних прикордонних управлінь ПС ФСБ РФ, під виглядом перевірки служби прикордонних і митних нарядів у російських пунктах пропуску, періодично здійснюють провокації стосовно громадян України”, — сказав О.Слободян.
Він зазначив, що використовуючи адміністративний вплив, тиск та погрози, російські силовики примушують громадян України переміщувати через кордон т.зв. “учбові закладки” у вигляді гранат, боєприпасів тощо, які їм надаються вже на території РФ перед російським пунктом пропуску.
“Вони можуть призвести до створення конфліктних ситуацій на українсько-російському кордоні у вигляді зрежисованих затримань російськими силовиками громадян України, нібито, за спроби ввезення до РФ заборонених предметів, у т.ч зброї та боєприпасів”, — зауважив він.
Як повідомляв УНН, на адмінмежі з Кримом зафіксована повітряна розвідка російськими військами.