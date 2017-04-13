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Украинцев предупредили о возможных провокациях на границе с Россией

Украинцев предупредили о возможных провокациях на границе с Россией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Государственная пограничная служба предостерегает граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто ездить в Российскую Федерацию, о возможных провокациях со стороны российских военных на границе. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

“По имеющимся данным, сотрудники ФСБ РФ совместно с пограничниками региональных пограничных управлений ПС ФСБ РФ, под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов в российских пунктах пропуска, периодически осуществляют провокации в отношении граждан Украины”, — сказал О.Слободян.

Он отметил, что используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют граждан Украины перемещать через границу т.н. “учебные закладки” в виде гранат, боеприпасов и т.п., которые им предоставляются уже на территории РФ перед российским пунктом пропуска.

“Они могут привести к созданию конфликтных ситуаций на российско-украинской границе в виде срежиссированных задержаний российскими силовиками граждан Украины, якобы, при попытке ввоза в РФ запрещенных предметов, в т.ч. оружия и боеприпасов”, — отметил он.

Как сообщал УНН, в админмежах с Крымом зафиксирована воздушная разведка российскими войсками.

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