Українців попередили про можливе затоплення автодороги “Одеса-Рені”

“3-4 липня очікується проходження максимального рівня паводкової хвилі на річці Дністер біля села Маяки. Внаслідок цього можливе затоплення понижених ділянок автодороги М-15 „Одеса-Рені“ (на місто Бухарест)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі Служба автомобільних доріг проводить заходи щодо недопущення підтоплення ділянок автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені.

“Якщо рівень води буде досягати критичних відміток, Служба автомобільних доріг в Одеський області прийме рішення та надасть розпорядження щодо перекриття небезпечних ділянок на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені(на Бухарест)”, — додається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулого тижня керівник Одеської облдержадміністрації Максим Куций перевірив організацію захисту регіону від можливої повені.