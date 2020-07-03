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Українців попередили про можливе затоплення автодороги “Одеса-Рені”

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Очікується проходження максимального рівня паводкової хвилі на річці Дністер, внаслідок чого може затопити частину автодороги М-15 “Одеса-Рені”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Служби автомобільних доріг в Одеській області.

“3-4 липня очікується проходження максимального рівня паводкової хвилі на річці Дністер біля села Маяки. Внаслідок цього можливе затоплення понижених ділянок автодороги М-15 „Одеса-Рені“ (на місто Бухарест)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі Служба автомобільних доріг проводить заходи щодо недопущення підтоплення ділянок автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені.

“Якщо рівень води буде досягати критичних відміток, Служба автомобільних доріг в Одеський області прийме рішення та надасть розпорядження щодо перекриття небезпечних ділянок на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені(на Бухарест)”, — додається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулого тижня керівник Одеської облдержадміністрації Максим Куций перевірив організацію захисту регіону від можливої повені

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