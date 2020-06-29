На Одещині перевірили готовність до можливої повені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Керівник Одеської облдержадміністрації Максим Куций перевірив організацію захисту регіону від можливої повені. Про це він розповів під час робочої поїздки до Яськівської об'єднаної територіальної громади, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
"Відвідав загін рятувальників, які укріплюють дамбу поблизу села Яськи. Рівень води продовжує підійматися, але наразі підтоплення будинків не спостерігається. Рятувальники докладають зусиль, аби вберегти Одещину від великої води", — зазначив керівник Одеської ОДА.
Під час зустрічі Куций та перший заступник керівника ОДА В’ячеслав Овечкін дали доручення щодо постійного моніторингу рівня води.
Рятувальники зобов’язалися оперативно реагувати на будь-яку зміну ситуації.
Як зазначили в ОДА, наразі вода на ділянці траси "Одеса-Рені" сягає позначки 115 см, коли критична висота — 180 см.
Представники ДСНС повідомляють про поступове зростання рівня води поблизу сіл Яськи та Троїцьке. Впродовж дня рятувальники провели укріплення проблемної ділянки дамби на відстані 200 м за допомогою 648 джутових мішків з піском. Окрім того, ділянка дамби довжиною 150 м розчищена від дерев, чагарника та сухої рослинності.
В ОДА зазначили, що зонами ризику, де можливе підтоплення, є Біляївський та Білгород-Дністровський райони. Зокрема: Біляївка, села Маяки та Яськи, понтонний міст через річку Турунчук та пункт пропуску Паланка.
Нагадаємо, у ДСНС раніше попередили, що 29-30 червня внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м.