Синоптики попередили про загрозу паводків на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. 29-30 червня внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що при цьому ймовірне затоплення заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с. Яськи і м. Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені.
Нагадаємо, Через негоду в Україні знеструмлено 103 населені пункти.