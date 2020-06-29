Синоптики попередили про загрозу паводків на Одещині

КИЇВ. 29 червня. УНН. 29-30 червня внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.