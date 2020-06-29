Через негоду в Україні знеструмлено 103 населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Станом на 7:00 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 103 населених пункти у 4 областях, а саме: Сумська – 60, Київська – 21, Чернігівська – 20 та Івано-Франківська – 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
На території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.
Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область).
У 70 (було 349) населених пунктах (Івано-Франківська (42), Чернівецька (19), Львівська (2), Тернопільській (7), підтоплено 550 будинків (було 14456) (Івано-Франківська (267), Чернівецька (163), Тернопільській (120); 1 об’єкт соціальної та побутової сфери (було 18);
затоплено 831 підвал (було 7225) (Івано-Франківська (574), Чернівецька (217), Тернопільська (34), Львівська (6); 1 тис. 898 присадибних ділянок (було 22 182) (Івано-Франківська (1 тис. 8), Чернівецька (679), Тернопільська (209), Львівська (2);
зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278,2) (Івано-Франківська (149), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08); 83 мости (було 95) у Івано-Франківській (81), Львівській (1) та Чернівецькій (1);
пошкоджено 582 км автодоріг (було 653) та 220 мостів (було 265) Івано-Франківська (541 км доріг та 206 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (40,8 км автодоріг та 14 мостів).
Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) з початку робіт – 2523 особи, протягом доби відкачано 32904 м куб. води (з початку робіт – 183244 м куб); доставлено для населення 120 кг продуктів харчування (з початку робіт – 8628 кг) та 750 л питної води (з початку робіт – 25315 л).
Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 774 осіб та 291 од. техніки, з них від ДСНС 467 людей о/с та 193 од. техніки (з них 2 гелікоптери).
Нагадаємо, Шмигаль повідомив, коли розпочнуться роботи із ліквідації наслідків повені у Західній Україні.