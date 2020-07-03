Украинцев предупредили о возможном затоплении автодороги "Одесса-Рени"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на реке Днестр, в результате чего может затопить часть автодороги М-15 "Одесса-Рени". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы автомобильных дорог в Одесской области.
"3-4 июля ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на реке Днестр у села Маяки. Вследствие этого возможно затопление пониженных участков автодороги М-15 "Одесса-Рени" (на город Бухарест)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Служба автомобильных дорог проводит мероприятия по недопущению подтопления участков автомобильной дороги М-15 Одесса-Рени.
"Если уровень воды будет достигать критических отметок, Служба автомобильных дорог в Одесской области примет решение и даст распоряжение по перекрытию опасных участков на автомобильной дороге М-15 Одесса-Рени (на Бухарест)", - добавляется в сообщении.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе руководитель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый проверил организацию защиты региона от возможного наводнения.