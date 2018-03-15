Українців попередили про хуртовини і мороз через два циклони на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За даними синоптиків, внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів в Україні 17-19 березня очікуються складні погодні умови - зі снігом, хуртовинами та сильним вітром, температура повітря вночі в деяких регіонах сягатиме 16 градусів морозу. Про це УНН повідомили у прес-службу ДСНС України.
Зокрема, 17 березня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях очікується сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см). У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях - сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см). Загалом в Україні - пориви вітру 15-22 м/с, у північній частині на дорогах - ожеледиця.
Вже 18 березня у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Одеській областях - сильні снігопади, хуртовини (приріст снігового покриву 20-25 см). У Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській областях - сильний дощ з переходом в сильний сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см). У Запорізькій, Донецькій, Луганській областях - сильний дощ. В Україні - пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах, крім південного сходу, - ожеледиця.
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А в понеділок, 19 березня, у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях також очікується сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см). У Запорізькій, Донецькій, Луганській областях - сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, місцями - налипання мокрого снігу, ожеледь (приріст снігового покриву 10-15 см). У південно-східній частині країни - пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах України - ожеледиця.
Зниження нічної температури - до 10-16°, у південній частині - до 4-10° морозу.
Негода також зачепить Київ та область. 17 березня вночі тут очікуються сильний сніг, вдень - помірний сніг (утворення снігового покриву 8-15 см), пориви північно-східного вітру 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах - ожеледиця. Зниження температури вночі та вдень - до 3-8° морозу.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), в більшості центральних та східних областей 3 (червоний), також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства, попередили рятувальники.
Нагадаємо, 15 березня на більшості території України очікується дощ, місцями - з мокрим снігом.