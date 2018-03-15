Украинцев предупредили о метели и морозах из-за двух циклонов на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По данным синоптиков, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия - со снегом, метелями и сильным ветром, температура воздуха ночью в некоторых регионах достигнет 16 градусов мороза. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В частности, 17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см). В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях - сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см). В общем в Украине - порывы ветра 15-22 м/с, в северной части на дорогах - гололед.
Уже 18 марта во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях - сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см). В Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях - сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см). В Запорожской, Донецкой, Луганской областях - сильный дождь. В Украине - порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, - гололед.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оттепель оставила тысячи британских домов без воды
А в понедельник, 19 марта, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях также ожидается сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см). В Запорожской, Донецкой, Луганской областях - сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами - налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см). В юго-восточной части страны - порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины - гололед.
Снижение ночной температуры - до 10-16°, в южной части - до 4-10° мороза.
Непогода также затронет Киев и область. 17 марта ночью здесь ожидаются сильный снег, днем - умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см), порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах - гололед. Снижение температуры ночью и днем - до 3-8° мороза.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства, предупредили спасатели.
Напомним, 15 марта на большей части территории Украины ожидается дождь, местами - с мокрым снегом.