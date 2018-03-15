Украинцев предупредили о метели и морозах из-за двух циклонов на выходных

КИЕВ. 15 марта. УНН. По данным синоптиков, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия - со снегом, метелями и сильным ветром, температура воздуха ночью в некоторых регионах достигнет 16 градусов мороза. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.