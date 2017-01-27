Українців немає серед постраждалих внаслідок падіння автобуса у прірву в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Українців немає серед постраждалих внаслідок падіння автобуса у прірву в Ізраїлі. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Консул в Ізраїлі повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння автобуса в прірву 27.01”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 27 січня автобус упав в ущелину з обриву в районі населеного пункту Маале Левона на Західному березі річки Йордан. Щонайменше дві особи загинули та ще двадцять отримали травми.
Консул в #Ізраїль повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння автобуса в прірву 27.01. pic.twitter.com/V0kWykNdZk— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 27 января 2017 г.