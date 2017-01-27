Українців немає серед постраждалих внаслідок падіння автобуса у прірву в Ізраїлі

“Консул в Ізраїлі повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння автобуса в прірву 27.01”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 27 січня автобус упав в ущелину з обриву в районі населеного пункту Маале Левона на Західному березі річки Йордан. Щонайменше дві особи загинули та ще двадцять отримали травми.

Консул в #Ізраїль повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння автобуса в прірву 27.01. pic.twitter.com/V0kWykNdZk