Украинцев нет среди пострадавших в результате падения автобуса в пропасть в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Украинцев нет среди пострадавших в результате падения автобуса в пропасть в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
“Консул в Израиле сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате падения автобуса в пропасть 27.01”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 27 января автобус упал в ущелье с обрыва в районе населенного пункта Маале Левона на Западном берегу реки Иордан. По меньшей мере два человека погибли и еще двадцать получили травмы.
Консул в #Ізраїль повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння автобуса в прірву 27.01. pic.twitter.com/V0kWykNdZk— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 27 января 2017 г.