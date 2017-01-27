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Украинцев нет среди пострадавших в результате падения автобуса в пропасть в Израиле

Украинцев нет среди пострадавших в результате падения автобуса в пропасть в Израиле

Киев • УНН

 • 10611 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Украинцев нет среди пострадавших в результате падения автобуса в пропасть в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.

“Консул в Израиле сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате падения автобуса в пропасть 27.01”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 27 января автобус упал в ущелье с обрыва в районе населенного пункта Маале Левона на Западном берегу реки Иордан. По меньшей мере два человека погибли и еще двадцать получили травмы.

Консул в #Ізраїль повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок падіння автобуса в прірву 27.01. pic.twitter.com/V0kWykNdZk

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 27 января 2017 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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