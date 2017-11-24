Українців немає серед постраждалих під час вибуху в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українців немає серед постраждалих і загиблих під час вибуху в Єгипті. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
"За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих і загиблих під час вибуху в Єгипті", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 150 осіб.
Як повідомляв УНН, МЗС України висловило співчуття через трагедію в єгипетській мечеті.
За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих і загиблих під час вибуху в #Єгипет.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 ноября 2017 г.