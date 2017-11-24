Українців немає серед постраждалих під час вибуху в Єгипті

"За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих і загиблих під час вибуху в Єгипті", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 150 осіб.

Як повідомляв УНН, МЗС України висловило співчуття через трагедію в єгипетській мечеті.

За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих і загиблих під час вибуху в #Єгипет.