Украинцев нет среди пострадавших при взрыве в Египте

"По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших при взрыве в Египте", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв. В результате взрыва погибли более 150 человек.

Как сообщал УНН, МИД Украины выразило соболезнования в связи с трагедией в египетской мечети.

По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших и погибших при взрыве в # Египет .