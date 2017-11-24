Украинцев нет среди пострадавших при взрыве в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинцев нет среди пострадавших и погибших в результате взрыве в Египте. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших при взрыве в Египте", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв. В результате взрыва погибли более 150 человек.
Как сообщал УНН, МИД Украины выразило соболезнования в связи с трагедией в египетской мечети.
По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших и погибших при взрыве в # Египет .- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 24 ноября 2017 г.