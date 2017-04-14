Українці зможуть відвідати країни ЄС лише з приватною метою – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З початку дії безвізового режиму українці зможуть відвідати країни ЄС лише з приватною метою, наприклад туризму чи відвідання друзів. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Департаменту консульської служби МЗС, передає УНН.
“Новий порядок поїздок надаватиме право на безвізовий в’їзд лише з приватною метою: туризм, відвідання друзів чи родичів, пошук бізнес партнерів, відвідання семінарів, конференцій”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що безвізовий режим не надаватиме права на господарську, комерційну діяльність, працевлаштування та роботу за контрактом.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент 6 квітня 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.