Украинцы смогут посетить страны ЕС только в личных целях - МИД

"Новый порядок поездок предоставлять право на безвизовый въезд только в личных целях: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес партнеров, посещение семинаров, конференций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безвизовый режим не предоставляет права на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство и работу по контракту.

Как сообщал УНН, Европейский парламент 6 апреля 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.