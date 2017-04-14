Украинцы смогут посетить страны ЕС только в личных целях - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. С начала действия безвизового режима украинцы смогут посетить страны ЕС только в личных целях, например туризма или посещения друзей. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Департамента консульской службы МИД, передает УНН.
"Новый порядок поездок предоставлять право на безвизовый въезд только в личных целях: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес партнеров, посещение семинаров, конференций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что безвизовый режим не предоставляет права на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство и работу по контракту.
Как сообщал УНН, Европейский парламент 6 апреля 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС.