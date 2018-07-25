Українці зможуть слідкувати за використанням бюджетних коштів

“Мінфін та ДУ „Відкриті публічні фінанси“ підписали договір на розробку модулю „Відкритий бюджет для громадян“. Цінність порталу в тому, що кожен зможе подивитися бюджетні програми — документи, які відповідають на запитання: звідки прийшли державні гроші і скільки їх, на що конкретно заплановано їх витратити, хто і що буде реалізовувати, як будуть оцінювати результат тощо”, — розповіли у Мінфіні.

Зазначається, що уже триває робота над розробкою відповідного порталу openbudget.gov.ua, а запуск першого розділу “Бюджетна грамотність” планується незабаром.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України відтепер має офіційну сторінку в інформаційній системі терміналу Bloomberg.