Українці зможуть слідкувати за використанням бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україні з’явиться сайт “Відкритий бюджет для громадян”, який дозволить кожному українцю слідкувати за доходами та витратами бюджету, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.
“Мінфін та ДУ „Відкриті публічні фінанси“ підписали договір на розробку модулю „Відкритий бюджет для громадян“. Цінність порталу в тому, що кожен зможе подивитися бюджетні програми — документи, які відповідають на запитання: звідки прийшли державні гроші і скільки їх, на що конкретно заплановано їх витратити, хто і що буде реалізовувати, як будуть оцінювати результат тощо”, — розповіли у Мінфіні.
Зазначається, що уже триває робота над розробкою відповідного порталу openbudget.gov.ua, а запуск першого розділу “Бюджетна грамотність” планується незабаром.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України відтепер має офіційну сторінку в інформаційній системі терміналу Bloomberg.