Украинцы смогут следить за использованием бюджетных средств

“Минфин и ГУ „Открытые публичные финансы“ подписали договор на разработку модуля „Открытый бюджет для граждан“. Ценность портала в том, что каждый сможет посмотреть бюджетные программы — документы, которые отвечают на вопрос: откуда пришли государственные деньги и сколько их, на что конкретно планируется их потратить, кто и что будет реализовывать, как будут оценивать результат и т.д.”, — рассказали в Минфине.

Отмечается, что уже идет работа над разработкой соответствующего портала openbudget.gov.ua, а запуск первого раздела “Бюджетная грамотность” планируется в скором времени.

Напомним, Министерство финансов Украины отныне имеет официальную страницу в информационной системе терминала Bloomberg.