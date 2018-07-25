Украинцы смогут следить за использованием бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Украине появится сайт “Открытый бюджет для граждан”, который позволит каждому украинцу следить за доходами и расходами бюджета, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.
“Минфин и ГУ „Открытые публичные финансы“ подписали договор на разработку модуля „Открытый бюджет для граждан“. Ценность портала в том, что каждый сможет посмотреть бюджетные программы — документы, которые отвечают на вопрос: откуда пришли государственные деньги и сколько их, на что конкретно планируется их потратить, кто и что будет реализовывать, как будут оценивать результат и т.д.”, — рассказали в Минфине.
Отмечается, что уже идет работа над разработкой соответствующего портала openbudget.gov.ua, а запуск первого раздела “Бюджетная грамотность” планируется в скором времени.
Напомним, Министерство финансов Украины отныне имеет официальную страницу в информационной системе терминала Bloomberg.